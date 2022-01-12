Стокгольм, 12 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В связи с ростом уровня распространения коронавирусной инфекции в Швеции транспортные компании вновь приняли решение, согласно которому водители не будут открывать передние двери автобусов, чтобы самим не заразится вирусом. Об этом 12 января сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Наталья Можаева ИА Красная Весна Автобус

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12 января руководство столичного перевозчика в Стокгольме SL объявило, что с 13 по 31 января посадка в автобусы через переднюю дверь осуществляться не будет.

Отмечается, что мера рассчитана на сознательность граждан, поскольку для оплаты проезда вместо валидатора им придется воспользоваться приложением.

Аналогичные меры предприняты в таких ленах Швеции, как Вермланд, Вестманланд, Эстергётланд, Сконе и Эребру.