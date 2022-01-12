Москва, , 14:41 — REGNUM Борьба с телефонным терроризмом должна стать предметом соглашений между Россией и Западом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«По данным российских правоохранительных органов, звонки совершаются из специально созданных зарубежных центров, которые размещаются на Украине и в ряде стран Восточной Европы», — отметил Миронов.

Кто их науськивает, натаскивает и толкает на эти циничные атаки против наших детей, известно, указал парламентарий.

«Уверен, на переговорах с США и их союзниками мы должны потребовать объяснений на этот счет и требовать заключения соглашений по борьбе с киберпреступностью и телефонным терроризмом», — заявил Миронов.

Пока «партнеры» от таких предложений уклоняются, отметил он.

«А значит, как и по проблемам стратегической стабильности, их к этому обсуждению надо принуждать», — сделал вывод Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, только в Екатеринбурге из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы более 90 школ и других учебных заведений.

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