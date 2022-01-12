Москва, 12 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Борьба с телефонным терроризмом должна стать предметом соглашений между Россией и Западом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«По данным российских правоохранительных органов, звонки совершаются из специально созданных зарубежных центров, которые размещаются на Украине и в ряде стран Восточной Европы», — отметил Миронов.

Кто их науськивает, натаскивает и толкает на эти циничные атаки против наших детей, известно, указал парламентарий.

«Уверен, на переговорах с США и их союзниками мы должны потребовать объяснений на этот счет и требовать заключения соглашений по борьбе с киберпреступностью и телефонным терроризмом», — заявил Миронов.

Пока «партнеры» от таких предложений уклоняются, отметил он.

«А значит, как и по проблемам стратегической стабильности, их к этому обсуждению надо принуждать», — сделал вывод Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, только в Екатеринбурге из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы более 90 школ и других учебных заведений.

Читайте также:Глава СКР заинтересовался массовой эвакуацией школ в Екатеринбурге