Краснодар, , 14:40 — REGNUM Сразу четыре экстренных предупреждения из-за непогоды действует на территории Краснодарского края 12 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

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На территории региона, по данным синоптиков, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На территории Анапы, Новороссийска и Геленджика прогнозируется сильный ветер, в Апшеронском, Белореченском, Северском и Туапсинском районах, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Сочи — снегодождевой паводок. Подвижные пункты развернуты в районе станицы Тамань.

Как сообщало ИА REGNUM, до 14 января на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и снегопадов, в горах Сочи возможен сход лавин. В Краснодаре введен режим повышенной готовности.