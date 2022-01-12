Элиста, 12 января 2022, 14:40 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки скончался один пациента, получивший положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 12 января.
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С начала эпидемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 746 человек.
ИА REGNUM сообщало, что Калмыкия готовится к новой волне коронавируса. На эпидемическую ситуацию может повлиять распространение штамма «Омикрон».
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