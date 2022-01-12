Москва, 12 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Работа США с Германией и ЕС по задержке запуска «Северный поток — 2» связана с предоставлением конкурентных преимуществ американским производителям СПГ для сбыта их продукции и попыткой передела газового рынка Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

N Chadwick Хранилище газа

«Для реализации этой цели идет затягивание процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2», продолженного по морскому дну Балтики до Германии. Новое германское правительство под руководством Олафа Шольца согласовало с США совместные действия по приостановке работы газопровода «Северный поток — 2» в случае «гипотетической агрессии» России против Украины.

Пиар компания о России-«агрессоре» не сходит со страниц зарубежных СМИ, несмотря на неоднократные заявления МИД России о том, что Россия не нападала, не нападает и не нападет на Украину.

Мнимая концентрация войск у границ с Украиной, рисуемая в больном воображении украинских политиков и их заокеанских покровителей, уже изрядно поднадоела.

Это происходит с одновременным попрошайничеством Украины перед Россией о продлении действующего до 2024 года контракта на транзит газа еще на 10 лет и полном отсутствии заявок на покупку дополнительных объемов газа от европейских потребителей.

Все обязательства по транзиту газа перед Украиной выполнены ПАО «Газпром» еще в первой половине декабря 2021 года. Не только выполнены, но и перевыполнены. ПАО «Газпром» готов поставить дополнительный объем газа в случае заявок через газопровод «Северный поток — 2 «, строительство которого и заполнение техническим объемом газа завершено в декабре 2021 года.

Трубопровод является частной инвестицией российской и немецких компаний, преследующих чисто коммерческие цели. И частным инвесторам выбирать по какому трубопроводу и по какой стоимости получать природный газ для своих проектов.

Попытки американской стороны связать данный проект с геополитикой являются недобросовестной конкуренцией по вытеснению с рынка конкурента и продвижению американского СПГ на европейский континент, а также желанием заставить европейцев купить СПГ по высокой цене.

Поставщики произведенного в США сжиженного природного газа — это компании, которые не имеют никакого отношения к американскому континенту. Их задача — заработать на реализации СПГ максимально возможную сумму.

В начале торгов 11 января на лондонской бирже ICE стоимость природного газа составляла примерно 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. Это в два-три раза превышает стоимость газа по долгосрочным контрактам ПАО «Газпром».

Европейский потребитель к покупкам американского СПГ подготовлен. В декабре 2021 года З4 танкера с СПГ сменили курс с азиатского рынка и развернулись в Европу.

Вместимость танкеров 8 млрд кубов, дефицит газа в Европе в 8−9 раз больше. «Ведро воды» при пустом «колодце». Мощность газопровода «Северный поток — 2» — 55 млрд кубометров природного газа в год», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США хотят, чтобы Германия и Евросоюз повременили с рассмотрением вопроса о запуске газопровода «Северный поток — 2».

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