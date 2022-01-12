Стокгольм, 12 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Новые ковид-ограничения в Швеции разжигают политические разногласия по поводу дальнейшей борьбы с пандемией. Так, «Центристы» уже раскритиковали более строгие антикоронавирусные меры, а «Либералы» объявили, что партия не проголосует за продление закона «О пандемии». В свою очередь «Шведские демократы» также хотят ограничить возможности правительства принимать далеко идущие решения, ограничивающие права граждан. Об этом 12 января в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

(сс) Self-taken Риксдаг

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«Теперь совершенно очевидно, что консенсусу между партиями о том, как следует бороться с пандемией в будущем, пришел конец. Уже вчера «Центристы» выступили с резкой критикой новых ковид-ограничений, назвав их, среди прочего, «коллективным наказанием» тех, кто уже прошел вакцинацию», — отметил он.

«Но сегодня именно «Либералы» жестче всех критикуют действия правительства. Как сказала лидер партии Нямко Сабуни в интервью Svenska Dagbladet, правительство не знает, какие меры замедляют распространение инфекции. Поэтому «Либералы» хотят, чтобы риксдаг вернул себе право принимать решения о продолжении возможных ограничений. На практике это означает, что либералы проголосуют против продления закона о пандемии», — написал журналист.