Элиста, 12 января 2022, 14:38 — REGNUM В Калмыкии за прошедшие сутки подтвердили 15 заражений коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 12 января. Столько же случаев зарпажения было подтверждено днём ранее.
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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, выросло до 139 человек. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 243 жителя Калмыкии.
За весь период эпидемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получил 34 176 человек. Выписаны с выздоровлением 32 654 пациента.
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