Минск, 12 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Обвиняемый в реабилитация нацизма и надругательстве над государственными символами Белоруссии художник Алесь Пушкин предстанет перед судом. Ему грозит около 12 лет лишения свободы по «экстремистской» ч.3 ст.130 (в редакции 18 июля 2019 года) и ст.370 Уголовного кодекса республики, сообщила 12 января пресс-служба белорусской генпрокуратуры.

Aliaksandr Palanetski Белорусский национализм

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Следователи установили, что «обвиняемый совершил действия, направленные на пропаганду нацизма и деятельности белорусских коллаборационистских организаций». Генпрокуратура Белоруссии отметила: «Герои творчества Алеся Пушкина в годы Второй мировой войны исполняли, а также умышленно содействовали исполнению приказов нацистских структур и организаций, признанных преступными приговором Международного военного трибунала (далее — МВТ)».

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Согласно официальной версии, местный националист «стремился предать забвению уроки разрушительной войны, цинично исказить ее нравственные и правовые итоги, поставить на один уровень истинных героев и предателей, прославить и оправдать их, а также поставить под сомнения не имеющие срока давности решения МВТ». Он же в марте 2021 года, находясь в Киеве, «провел «перформанс», в ходе которого надругался над государственными символами Республики Беларусь», сказано в официальном сообщении.

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