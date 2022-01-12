Киев, , 14:38 — REGNUM Власти Украины тщательно наблюдают за ситуацией на границе с Россией, «провокаций со стороны Москвы» нет, заявила 12 января заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы тщательно наблюдаем за происходящим. Провокаций именно на самой границе со стороны РФ мы не видим», — сказала она в интервью изданию LB.ua.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в Европейском союзе и в Киеве растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позерстве».