Киев, 12 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Власти Украины тщательно наблюдают за ситуацией на границе с Россией, «провокаций со стороны Москвы» нет, заявила 12 января заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы тщательно наблюдаем за происходящим. Провокаций именно на самой границе со стороны РФ мы не видим», — сказала она в интервью изданию LB.ua.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в Европейском союзе и в Киеве растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позерстве».