Алма-Ата, Казахстан, , 14:36 — REGNUM В четверг, 12 января, начнется вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана. Об этом 12 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алма-Ате.

Касым-Жомарт Токаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств», — сказал он.

Также Токаев выразил благодарность командованию контингента миротворцев за проделанную ими в течение этих нескольких дней работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» будет доступна для проведения ревакцинации в Казахстане с 20 января.