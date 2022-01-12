Рига, , 14:34 — REGNUM Участники Зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 должны соблюдать повышенные меры предосторожности в предшествующий важнейшим соревнованиям четырехлетия период. Об этом спортивный врач Янис Каупе, который исполняет обязанности ковид-офицера в сборной Латвии, заявил местному порталу rus.lsm.lv.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Он призвал всех участников латвийской команды быть «продуктивно боязливыми», чтобы снизить риски заражения и не ставить под угрозу олимпийские планы — и собственные, и других спортсменов. «Заболеет один, не поедет вся команда», — так описал он возможные последствия.

Небезопасное время для всех латвийских олимпийцев наступит за несколько недель до вылета в Пекин.

Каупе отмечает: эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась, а заразиться можно везде.

Каупе сообщил, что в самом Пекине ситуация с возможностью заразиться взята под тотальный контроль, поэтому там шансы для коронавируса будут небольшими: «Два анализа перед вылетом, еще один — по прилету, ежедневные тесты из ротовой полости — это сделает жизнь в «олимпийском пузыре» сравнительно безопасной».