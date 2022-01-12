Москва, , 14:33 — REGNUM Последствия мирового экономического кризиса не могут не затрагивать Россию. Об этом 12 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы с вами интегральная часть мирового экономического сообщества, и мы, к сожалению, подвержены этому влиянию», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом он указал на то, что у России «есть возможности, технологии и понимание того, что нужно делать для того, чтобы эти негативные последствия минимизировать».

Песков добавил, что цифры говорят сами за себя.

«Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года. Об этих конкретных цифрах шла на заключительной пресс-конференции Путина в конце декабря, поэтому цифры говорят сами за себя», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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По его словам, «ситуация не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна».

«Эта реальная цифра, это данные соцопроса. Я не могу какой-то процентаж выдать, очевидно, есть очень тревожная тенденция в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России не просто восстановилась после спада, но и превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста.