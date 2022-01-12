Минск, , 14:32 — REGNUM «Прокуратура г. Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего Н., которому инкриминированы осквернение сооружений и порча имущества, публичное оскорбление главы государства, в том числе соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления», — сообщила 12 января пресс-служба генпрокуратуры республики.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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По версии гособвинения, гражданин «с апреля по ноябрь 2021 года неоднократно наносил на фасад здания жилого многоквартирного дома по пр. Машерова в г. Бресте различные надписи, чем причинил ЖЭС №10 КУП «ЖРЭУ г. Бреста» ущерб в сумме более 170 рублей» (5 тыс RUB в эквиваленте). Обвиняемый также «дважды в период с 6 по 22 августа 2021 года нанес мелом на фасад здания по ул. Кирова в г. Бресте надписи, публично оскорбляющие президента Республики Беларусь и соединенные с его обвинением в убийстве».

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Напомним, президентская кампания 2020 года в Белоруссии завершилась массовыми многотысячными манифестациями против фальсификации выборов, бессменного правления Александра Лукашенко (с 1994 года) и государственного терроризма. Один из безоружных манифестантов был расстрелян в Минске на площади Пушкина, ещё один — в подворотне Бреста, а всего погибло около десятка безоружных участников протестных выступлений (по данным правозащитных организаций). После этого Лукашенко призвал «перевернуть страницу» и объявил 2021 год «Годом народного единства», а на февраль 2022 года назначил референдум по проекту новой конституции, предусматривающей запрет на привлечение президента к ответственности за преступления в период его каденции.

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