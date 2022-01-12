Канны, Франция, 12 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о закрытии мечети в Каннах, в частности, из-за «антисемитских высказываний», сообщает Le Figaro.

Марат Шибутов Мечеть

«Исламистские» ассоциации, по словам министра, были распущены в октябре 2020 года. Кроме того, Жеральд Дарманен заявил, что в более чем 2500 мечетях 70 мест отправления культа подвержены радикальным настроениям.

По данным министерства внутренних дел, во Франции насчитывается 2623 мечети и мусульманские молельные комнаты.

В настоящее время 21 место отправления культа во Франции закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что НАТО нужно переориентироваться на борьбе с исламистским фундаментализмом.