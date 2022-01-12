Дейр-эз-Зор, Сирия, 12 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Оператор официального телеканала курдского ополчения «Касд» погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает официальное информационное агентство SANA со ссылкой на источники.

Иван Шилов Курды

По данным журналистов, инцидент произошёл в районе нефтяных месторождений, оккупированных армией США.

«Так называемый представитель СМИ курдского ополчения был застрелен неизвестными вооруженными лицами вблизи американской оккупационной базы на нефтяном месторождении Аль-Омар в восточной части провинции Дейр-эз-Зор», — сообщили источники агентства.

Ещё один боец ополчения был найден убитым на окраинах города Хаджин. Предположительно, за убийствами стоят члены вооружённых групп, выступающих против оккупации армией США восточной Сирии.