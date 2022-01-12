София, 12 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Правительство Болгарии намерено провести индексацию пенсий и других социальных выплат малоимущим гражданам, не получившим в январе нынешнего года обещанной надбавки. Об этом 12 января пишет софийская газета «Дума»

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По словам вице-премьера Болгарии Корнелии Ниновой, из-за бюрократических проволочек сотни тысяч болгарских пенсионеров и субсидантов не смогли воспользоваться анонсированными властями в конце 2021-го года льготами, и в ближайшее время «этот пробел будет восполнен».

«Деньги [в действующем бюджете] есть, они будут переведены в Национальный институт соцобеспечения для распределения на местах», — резюмировала она.

Напомним, вопрос увеличения пенсий и социальных выплат являлся основным пунктом программы нового коалиционного правительства Болгарии. Ранее официальная София была вынуждена признать, что более 70% болгарских пенсионеров и более 50% многодетных семей проживают за чертой бедности.