Москва, , 14:30 — REGNUM Информационная финансовая безопасность во многом зависит от самих граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

«Развитие цифровых банковских сервисов сделало, с одной стороны, удобным и быстрым совершение финансовых операций, с другой — предъявляет потребителям особые требования по соблюдению правил информационной безопасности.

Звонит на ваш номер «сотрудник вашего банка» или робот, это не важно, важно, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя обсуждать или говорить какие либо сведения с лицами, документы которых не проверены.

Сотрудники банка никогда не будут звонить. Банки направляют письма по электронной почте или через Почту России в случае необходимости.

Банковские информационные системы, обладающие высокой степенью защиты, почти ежедневно подвергаются кибератакам (только за 9 месяцев 2021 года более, чем 257 атак).

Персональные компьютеры, а тем более мобильные телефоны не обладают такой защитой, как АБС банков, поэтому значительная часть мошеннических действий направлена именно на частных клиентов.

Число случаев несанкционированного доступа к счетам частных клиентов за 9 месяцев 2021 г составило более 149 тыс, а объем средств, украденных с их счетов через систему дистанционного обслуживания (ДБО) составил более 4 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в этот же период 2020 года.

Более чем в 80% случаев при этом средства были украдены с помощью методов социальной инженерии, то есть граждане сами предоставляют преступникам возможность списать средства с их счетов.

Пример: робот «от банка» может позвонить, чтобы оценить качество обслуживания в банке, отвечая на его вопросы, вы сами не заметите, как укажите данные, необходимые мошенникам, чтобы списать средства с вашего счета.

Или робот, или человек позвонит и сообщит, что ваша кредитная заявка будет рассмотрена завтра, вы, конечно, понимаете, что заявки не было и начинаете волноваться, мошенники этим пользуются.

Якобы «сотрудник» всерьез обеспокоен и говорит, что это, возможно, преступники, и нужно срочно составить обращение в Службу безопасности, которое нужно зарегистрировать и присвоить ему номер, а вы должны подтвердить, отправив смс подтверждение с вашего телефона.

Разговор всегда ведется так, что даже опытный банковский специалист может поддаться на эту провокацию, обычный человек, не желающий иметь ненужный кредит, скорее всего, подтвердит обращение, не подозревая, что разговаривает с мошенником, средства с его счета в этот момент будут списаны.

Доказать что-либо и вернуть денежные средства вряд ли удастся, за 9 месяцев 2021 года банки возместили своим клиентам только 4% похищенных средств.

Что же делать? Не тратить время на разговоры с якобы роботами, «банковскими» специалистами и т д, и помнить, что официальная переписка, самый надёжный вид связи.

Отказываться от удобного мобильного банкинга не стоит, но нужно быть очень внимательным, не поддаваться на провокации социальной инженерии.

Также не стоит подключать к мобильному банкингу счета, на которых большие суммы средств, в этом случае лучше пользоваться персональным компьютером, имеющим большую степень защиты, чем мобильный телефон», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском главном управлении МВД России рассказали о новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков.

Читайте также: Жителей России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества