Манагуа , , 18:59 — REGNUM Присутствие вице-президента Ирана по экономическим вопросам Мохсена Резаи на инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги 10 января завело в тупик дипломатические отношения Аргентины и центральноамериканской страны. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Мохсен Резаи Khamenei.ir

Мохсен Резаи разыскивается Интерполом по подозрению в причастности к организации нападения на еврейский общинный центр AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого 85 человек погибли и еще более сотни получили ранения. Правительство Аргентины назвало его присутствие на церемонии «оскорблением аргентинского правосудия и жертв террористического нападения».

Также вопросы вызвало приглашение на инаугурацию бывшего президента Сальвадора Маурисио Фунес, получившего политическое убежище в Никарагуа после обвинения в коррупции и бегства из родной страны.

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