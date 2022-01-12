Лос-Анджелес, США, , 14:30 — REGNUM Джеймс Ганн заявил, что глава студии Marvel Кевин Файги и актёры третьей части «Стражей галактики» в восторге от кинокомикса. Об этом 12 января сообщает портал Comicbook.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

«Я думаю, что я действительно счастлив», — сказал Ганн в очередном интервью, добавив, что перед Рождеством он снял «кучу сцен». «Они (Кевин Файги и участники проекта — ИА REGNUM) все были очень, очень, очень взволнованы», — сообщил кинематографист, отметив, что работа была трудной, но он доволен её результатом.

Напомним премьера кинокомикса «Стражи галактики 3» запланирована на 23 мая 2023 года. Фильм станет частью четвёртой фазы расширенной киновселенной Marvel.

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