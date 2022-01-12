Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Более 900 тыс. туристов посетили достопримечательности Санкт-Петербурга в праздничные новогодние дни 2021−2022 года, сообщили 12 января в пресс-службе городском комитете по развитию туризма.

Экскурсионный киоск на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

За прошедшие новогодние каникулы Северную столицу посетили 914 тыс. туристов. Для сравнения: туристский поток в Петербург за тот же отрезок времени в 2019—2020 годах составил 1,32 млн человек.

При этом в 2020 году, до начала пандемии коронавируса, с января по март, в Петербург приехали 500 тыс. иностранных туристов. Сегодня число иностранных туристов в городе значительно меньше.

«В этом году на фоне пандемии возросла популярность краткосрочной аренды студий в среднем по России на 40%. Петербург в рейтинге по аренде занял второе место. Таким образом, проявляется тенденция туристов к более локальному, закрытому и бюджетному типу размещения», — отметили в ведомстве.

Как уже сообщалось, Санкт-Петербург в 2021 году посетили 5,8 млн российских и 250 тыс. иностранных туристов. Туристы принесли в экономику города 234 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 230 тыс. человек посетили городские театры, музеи, катки и многое другое. Также в этом сезоне отмечена особая категория — 30 тыс. посетителей горнолыжного курорта в Санкт-Петербурге. Кроме того, также на прошедших зимних каникулах останавливались в Северной столице туристы, следовавшие в Ленинградскую область и по другим маршрутам «Серебряного ожерелья России».

«Архитектурные памятники, новые маршруты и праздничные украшения, визуально соединившие наиболее интересные точки притяжения города, уличные экскурсии и активные мероприятия стали основой туристских программ города на Неве в дни новогодних каникул», — отметили в комитете.

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