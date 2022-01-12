Могадишо, 12 января 2022, 14:30 — REGNUM В столице Сомали — городе Могадишо — в середине дня прогремел мощный взрыв. Об этом 12 января сообщает новостной портал Somali Guardian.
Отмечается, что начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван около главных ворот базы ВВС страны, расположенной возле аэропорта Могадишо.
При этом, по информации агентства Reuters, очевидцы сообщили о четырех пострадавших в результате взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 января военнослужащие армии Сомали ликвидировали 21 террориста из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Адакибир в штате Гальмудуг.