Могадишо, , 14:30 — REGNUM В столице Сомали — городе Могадишо — в середине дня прогремел мощный взрыв. Об этом 12 января сообщает новостной портал Somali Guardian.

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция

Отмечается, что начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван около главных ворот базы ВВС страны, расположенной возле аэропорта Могадишо.

При этом, по информации агентства Reuters, очевидцы сообщили о четырех пострадавших в результате взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января военнослужащие армии Сомали ликвидировали 21 террориста из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Адакибир в штате Гальмудуг.