Ульяновск, , 14:30 — REGNUM В Ульяновской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

Во время снегопада Наталия Николаева © ИА REGNUM

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По данным спасателей, 12 января в ближайшие часы местами по области ожидается сильный снег. Снегопады также будут идти ночью и утром 13 января.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 13 января ожидается местами сильный снег при температуре воздуха — 9… — 14 градусов мороза и порывах ветра до 12 метров в секунду. Днём 13 января прогнозируется облачная погода, снег, потеплеет до — 4… — 9 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна. В погодной шкале предусмотрено четыре уровня (зелёный, жёлтый, оранжевый и красный).