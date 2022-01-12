Москва, , 14:32 — REGNUM В России обострился вопрос элементарного благосостояния граждан, и государство своевременно на него реагирует. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов Василий Иванов © ИА REGNUM

«Вызовом становится вопрос элементарного благосостояния граждан. Этот вызов примыкает к теме неравенства межрегионального неравенства. Но в некоторых регионах эта проблема носит кричащий характер, и тоже должна решаться в довольно оперативном порядке», — заявил Орлов.

«Сегодняшнее заявление президента, что пенсия будет индексироваться на 8,6%, значит что власть в некотором смысле возвращается к более интенсивной политике компенсаций и индексации доходов, чем это было предшествующие 3−4 года», — подчеркнул он.

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