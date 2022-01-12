Лос-Анджелес, США, , 14:28 — REGNUM Церемония вручения премии «Оскар» 2022 года пройдёт с участием ведущего. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Том Холланд Gage Skidmore

По данным издания, организаторы премии обратились к актёру Тому Холланду с предложением провести церемонию награждения. Однако неизвестно, согласился ли он на это.

ИА REGNUM напоминает, что в последний раз у церемонии вручения премии «Оскар» был ведущий в 2018 году. Тогда им стал комик, актёр и сценарист Джимми Киммел.

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