Лос-Анджелес, США, 12 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Церемония вручения премии «Оскар» 2022 года пройдёт с участием ведущего. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Gage Skidmore Том Холланд

По данным издания, организаторы премии обратились к актёру Тому Холланду с предложением провести церемонию награждения. Однако неизвестно, согласился ли он на это.

ИА REGNUM напоминает, что в последний раз у церемонии вручения премии «Оскар» был ведущий в 2018 году. Тогда им стал комик, актёр и сценарист Джимми Киммел.