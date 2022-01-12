Сеул, , 14:28 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По данным источников, накануне дипломат принял участие в заседании правительства, на котором присутствовали 16 членов кабинета министров, включая министра обороны Со Ука, министра объединения Ли Ин Ёна, министра культуры, спорта и туризма Хван Хи, министр земли, инфраструктуры и транспорта Но Хён Ук.

Известно, что все участники заседания отменили ряд запланированных встреч и сдали тест на коронавирус.

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