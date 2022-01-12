Сеул, 12 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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По данным источников, накануне дипломат принял участие в заседании правительства, на котором присутствовали 16 членов кабинета министров, включая министра обороны Со Ука, министра объединения Ли Ин Ёна, министра культуры, спорта и туризма Хван Хи, министр земли, инфраструктуры и транспорта Но Хён Ук.

Известно, что все участники заседания отменили ряд запланированных встреч и сдали тест на коронавирус.

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