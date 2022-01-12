Валенсия, Испания, , 14:26 — REGNUM Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев заразился коронавирусом. Об этом 12 января сообщает Marca.

Денис Черышев Steindy

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Отмечается, что Черышев сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Также заражение выявлено ещё у двух игроков команды — у Элдера Кошты и Макси Гомеса. Днём ранее коронавирус обнаружили ещё у двух футболистов — Даниэля Васса и Яспера Силлессена.

Клуб освободил футболистов от тренировки. Они отправились домой на самоизоляцию.

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