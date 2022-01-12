Таллин, , 14:24 — REGNUM Крупнейшая оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) призвала своих сторонников и сограждан прийти на общенациональный митинг всех, кто недоволен экономической политикой нынешнего кабинета министров. Об этом говорится в обращении EKRE.

Рост цен

Акция пройдет 22 января на площади Вабадузе (Свободы) в Таллине митинг. Ее организаторы намерены потребовать у правительства отчета о принимаемых решениях и снижения цен на электричество. Также будет предложено отказаться от продажи изакупки электроэнергии на бирже Северной Европы Nord Pool и установить контролируемые правительством пределы цен на электроэнергию.

«Наряду с социально-экономической катастрофой для населения повышение цен на электричество оборачивается резким ростом расходов предприятий, из-за чего многие компании прекращают деятельность. Это в свою очередь ведет к росту безработицы, снижению поступления налогов и увеличению числа нуждающихся в помощи государства и местных самоуправлений», — отметил председатель EKRE Мартин Хельме.

По его словам, нынешний кабинет министров мог принять конкретные и эффективные меры для снижения цены на электричество, но этого не было сделало: «Вместо этого предлагаются косметические псевдорешения, людей побуждают попрошайничать о социальной помощи. В ситуации, когда далекая от жизни власть не собирается искать выход из кризиса, народу ничего не остается, как выйти протестовать на улицы. Ни в одной стране Европы не доят своих граждан таким образом, как это делается в Эстонии. А нас доят, потому что мы позволяем. Хватит уже!».

«Если бы правительство захотело, нынешнюю цену от сотни до тысячи евро можно было бы снизить до примерно 30 евро за МВт-час», — подчеркнул Хельме.