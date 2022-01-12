Брюссель, 12 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Заседание Совета Россия-НАТО проходит в Брюсселе своевременно, в критически важный для европейской безопасности момент. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал 12 января в Twitter.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton Йенс Столтенберг

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По его словам, важность диалога возрастает в период высокой напряжённости. Нужно садиться за стол переговоров и обсуждать проблемы.

«Сегодня проходит заседание Совета Россия-НАТО. Это своевременная возможность для диалога в критически важный момент для европейской безопасности», — отметил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы МИД Александр Грушко возглавляет межведомственную делегацию МИД и Минобороны России на заседании Совета Россия-НАТО. Североатлантический альянс представляют высокопоставленные дипломаты тридцати стран-участниц под председательством Столтенберга.

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