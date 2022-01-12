Москва, , 14:23 — REGNUM Главы российских регионов могут столкнуться с новыми вызовами с точки зрения прямой коммуникации с населением. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов Василий Иванов © ИА REGNUM

«Можно выделить вызов заявленных проектов, которые предстоит реализовать. Это целый ряд проектов… требовательность населения, стремление к тому, чтобы эти проекты были не только заявлены, но реализованы, оценены в практическом смысле. Есть запрос на это. И здесь есть вызов с точки зрения прямой коммуникации», — заявил Орлов.

«Моя точка зрения: налицо серьёзные проблемы в прямой коммуникации и механизмах обратной связи, не обусловленными соцсетями. Проблема коммуникации с тем самым большинством — это в том числе большое количество бюджетников возрастных, и пенсионеров», — указал он.

По его словам, чрезмерное увлечение методами непрямой коммуникации, вроде публикации постов в социальных сетях, приводит к ослабеванию непосредственной коммуникации с населением, «ослаблением связности той региональной политики, которая проводится».