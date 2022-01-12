Москва, 12 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Главы российских регионов могут столкнуться с новыми вызовами с точки зрения прямой коммуникации с населением. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов

«Можно выделить вызов заявленных проектов, которые предстоит реализовать. Это целый ряд проектов… требовательность населения, стремление к тому, чтобы эти проекты были не только заявлены, но реализованы, оценены в практическом смысле. Есть запрос на это. И здесь есть вызов с точки зрения прямой коммуникации», — заявил Орлов.

«Моя точка зрения: налицо серьёзные проблемы в прямой коммуникации и механизмах обратной связи, не обусловленными соцсетями. Проблема коммуникации с тем самым большинством — это в том числе большое количество бюджетников возрастных, и пенсионеров», — указал он.

По его словам, чрезмерное увлечение методами непрямой коммуникации, вроде публикации постов в социальных сетях, приводит к ослабеванию непосредственной коммуникации с населением, «ослаблением связности той региональной политики, которая проводится».