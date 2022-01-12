Минск, , 14:21 — REGNUM По приговору суда Ивановского района Брестской области 35-летий гражданин Белоруссии Д. приговорён к трём годам лишения свободы. Ему «инкриминированы клевета и публичное оскорбление президента Республики Беларусь, а также иного представителя власти», сообщила 12 января пресс-служба генпрокуратуры республики.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Установлено, что Д. с 25 июня 2019 года по 17 июня 2021 года с подключенного к сети Интернет технического устройства распространил на персональной странице в социальной сети клеветнические сведения и публичное оскорбление в отношении главы государства, соединенные с обвинением в тяжком преступлении. Он же оклеветал незнакомого ему сотрудника милиции, безосновательно обвинив того в избиении женщин, после чего разместил оскорбления в его адрес», — сказано в официальном сообщении.

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