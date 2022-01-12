Каракас, , 14:16 — REGNUM Министерство образования Венесуэлы зарегистрировало возвращение более 94% учащихся к очным занятиям в начале 2022 года. Об этом заявила глава ведомства Йелице Сантаэлья, пишет Prensa Latina.

Венесуэла (сс) OpenClipart-Vectors

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По её словам, весь преподавательский и административный персонал образовательных учреждений возобновил рабочую деятельность.

В то же время президент Николас Мадуро сообщил, что занятия пока будут продолжаться, несмотря на незначительный рост числа заражений коронавирусом в последние дни.

Мадуро подчеркнул важность усиления защиты национальной системы образования: «Приоритетом страны является образование, от него зависит моральное, духовное, культурное и материальное богатство народа».