12 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который напомнил, что США и другие страны Запада обещали не обсуждать вопросы, касающиеся Украины без ее участия.

Мирослава Романенко, , 18:00 — REGNUM США и другие страны Запада обещали не обсуждать вопросы, касающиеся Украины, без ее участия. Об этом 12 января заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Слова украинского чиновника приводит пресс-служба офиса украинского лидера.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы получили гарантии от президента США Джозефа Байдена и всех наших западных партнеров, что какие-либо вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип «ничего об Украине без Украины» будет придерживаться во время любых переговоров», — сказал Ермак.

Политик также вновь обвинил Российскую Федерацию в подготовке «агрессии» против Украины и добавил, что западные страны не должны «позволить этому произойти».

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Заявление Ермака обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «headlines Украина». Многие отметили, что Украину уже обсудили без ее участия, в связи с чем у комментирующих возник вопрос: о каких таких гарантиях идет речь?

«Горбачев тоже получал гарантии. А потом «вспомнил», что ошибся», — написал Vladimir.

«Ещё есть те, кто верят словам Запада?» — с сарказмом поинтересовался Владимир Б.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден President.gov.ua

«После того, как Украину на всех переговорных площадках обсудили без Украины, мы получили гарантии, что вопросы безопасности Украины не будут обсуждаться без ее участия…» — написал Silver.

«Достаточно напутственного похлопывания по плечу», — иронизирует PavelProt.

«А ещё они поддерживают наш суверенитет и глыбоко занепокоеннi (глубоко обеспокоены. — М. Р.)», — смеется Серж Ч .

«Скорее, это гарантии, как [бывший президент Украины Виктор] Янукович в 2014 году получал от европейских лидеров», — добавил «Авокадо».

"Это уже мем», — иронизирует Олег.

«А какие могут быть гарантии политически нестабильному государству… То нейтральное, внеблоковое, то курс в НАТО…» — задался вопросом «а зачем».

«Какие гарантии? У нас все политики — как из космоса…» — не понимает Юлия.

«А в дурдоме всё по-прежнему», — смеется Dimas.

«Так её [Украину] уже обсудили без неё… Что [он] несет?..» — недоумевает Александр.

«Ой, лучше бы уже молчал», — отреагировал Ilya.

Помощник Президента Украины Андрей Ермак President.gov.ua

«Обсудили без Украины, что не будут обсуждать без Украины», — смеется Roman.

«Ну да… Я прям вижу, как участвуете… Если при тебе говорят про тебя и решают за тебя, тогда да — ты именно участвуешь. Как слушатель максимум», — смеется один из комментирующих.

«Дурень думкою багатіє (дурак мыслью богатеет. — М. Р.)», — напомнила поговорку Yulia.

«Добрым словом гарантию дали», — иронизирует Yahooshkiii.