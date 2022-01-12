Москва, , 14:16 — REGNUM Группа «Хлеб» выпустила песню под названием «Сергий». О выходе трека коллектив сообщил 12 января в своём Instagram-аккаунте.

Группа ХЛЕБ Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CYmqVmprxkT/

Композиция является саундтреком к российскому сериалу «Сергий против нечисти». Песня доступна для прослушивания на цифровых площадках с 12 января 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Сергий против нечисти» состоялась 5 января в онлайн-кинотеатре KION. По сюжету, бывший священник Сергий зарабатывает деньги тем, что охотится на нечисть — он также помогает следователю Екатерине раскрывать мистические преступления.

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