Москва, 12 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Группа «Хлеб» выпустила песню под названием «Сергий». О выходе трека коллектив сообщил 12 января в своём Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Группа ХЛЕБ

https://www.instagram.com/p/CYmqVmprxkT/

Композиция является саундтреком к российскому сериалу «Сергий против нечисти». Песня доступна для прослушивания на цифровых площадках с 12 января 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Сергий против нечисти» состоялась 5 января в онлайн-кинотеатре KION. По сюжету, бывший священник Сергий зарабатывает деньги тем, что охотится на нечисть — он также помогает следователю Екатерине раскрывать мистические преступления.