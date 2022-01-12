Таллин, , 14:15 — REGNUM С 12 по 16 января в ледовом холле «Тондираба» Таллина проходит Чемпионат Европы по фигурному катанию. Об этом сообщила прес-служба Эстонского олимпийского комитета, отметив, что это последний официальный старт фигуристов континента перед Зимними играми в Пекине-2022.

Фигурное катание

Практически все звезды фигурного катания Европы заявлены на соревнования в Эстонии. Как отмечают организаторы, фаворитами чемпионата традиционно являются россияне. От России в женском катании выступят Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. В мужском — Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

В парном катании Россию представят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. В танцах на льду заявлены пары Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Среди фаворитов также фигуристы из Бельгии и Франции. В общей сложности, на чемпионате Европы представлено 38 стран — в Таллин прибыло 186 спортсменов.

ЧЕ Европы в Таллине стал возможным после отказа китайского Тяньцзина от проведения «Турнира четырех континентов» из-за сложной эпидемической ситуации и опасений организаторов.

Соревнования в столице Эстонии будут проходить согласно жесткому медицинскому протоколу. Все спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал и журналисты прошли предварительное ПЦР-тестирование, а затем каждый день будут сдавать экспресс-тест. Отказ от тестирования будет означать лишения аккредитации на соревнованиях.

Представители сборной Эстонии будут выступать в трех из четырех видов соревновательной программы. В женском одиночном катании — Эва Лотта Кийбус и Нина Петрыкина. В мужском одиночном катании — Арлет Леванди. В танцах на льду Эстонию представит дуэт Солен Мазенг — Марко Евгений Гайдаенко.

Чемпионат Европы по фигурному катанию будет транслироваться на эстонском гостелеканале ETV+. В последний раз Эстония принимала европейское первенство в 2010 году.