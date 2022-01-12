Астана, 12 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» будет доступна для проведения ревакцинации в Казахстане с 20 января. Об этом 12 января сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

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«На сегодня по стране обеспечено достаточное количество вакцин, можно получить как первичную вакцинацию, так и ревакцинацию. В регионах страны доступны такие вакцины, как QazVac, Vero Сell от компании Sinopharm, Pfizer для детей, беременных и лиц старше 60 лет. С 20 января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время в Казахстан поставлено 150 тыс. доз указанного российского препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации населения получил Казахстан.