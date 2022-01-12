Москва, , 14:15 — REGNUM Весь шум, который Виктория Нуланд пытается создать вокруг «Северного потока — 2», предназначен, прежде всего, для внутренних потребителей такой информации в США, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 Paul Langrock

«Напомним, что 14 января в американском Сенате состоится голосование по законопроекту, который, если получит силу закона, обяжет президента Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока-2», а точнее, против европейских компаний, участвующих в этом проекте.

Этот законопроект пытаются провести через Сенат «ястребы» из Республиканской партии, однако, республиканцы не имеют в Сенате большинства, значит, им для принятия закона необходимо будет не менее 10 голосов демократов.

Между тем, большинство демократов выступает против принятия такого закона, так как администрация президента Байдена и наиболее здравомыслящие силы в Конгрессе не хотят портить отношения с Евросоюзом и, в частности, с Германией.

Ещё в декабре 2021 года группа депутатов немецкого бундестага обратилась с открытым письмом к конгрессменам США, в котором предостерегали Конгресс от опрометчивых шагов, то есть от санкций, в отношении «Северного потока — 2».

То есть угроза испортить отношения с европейскими странами для США может стать вполне материальной, если «ястребы» пойдут на обострение отношений.

Между тем, несмотря на «наплыв» (в прямом смысле) в Европу американского СПГ и СПГ из других стран, цены на газ пока не сильно падают и колеблются вокруг уровня в $1000 за тысячу кубометров. Это значит, что спрос на газ в Европе значительно превышает даже возросшее предложение.

Возможные санкции США против «Северного потока — 2» могут ещё сильнее повысить цены на газ в Европе, и, более того, при резком похолодании цены на газ снова могут приблизиться даже к достигнутому в конце декабря уровню в $2000 за тысячу кубометров.

И «благодарить» за выросшие цены на газ, а также за выросшие по этой причине цены на электричество и рост инфляции, граждане европейских стран будут только американских партнёров Европы.

Поэтому в администрации Байдена и в Госдепе понимают, что, как бы им ни хотелось сорвать проект «Северного потока — 2», нельзя работать так грубо, как это делают «ястребы» из Конгресса — иначе США потом придётся расхлёбывать неприятные последствия», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США хотят, чтобы Германия и Евросоюз повременили с рассмотрением вопроса о запуске газопровода «Северный поток — 2», и взаимодействуют с их представителями, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

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