Москва, , 14:14 — REGNUM Новую государственную программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, об этом 12 января сообщили в министерстве экономического развития РФ.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разработка новой структуры госпрограммы обусловлена необходимостью ее переформатирования под новые требования действующих порядков и подходы в отношении реализации госпрограмм. Решения по изменению формата реализации федеральной целевой программы продиктовано необходимостью приведения к единообразию всех программных документов. В соответствии с новым подходом структурную часть крымской программы Минэкономразвития России разделило на две части — проектную (достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов) и процессную (постоянные мероприятия)», — сообщили в Минэкономразвития.

В частности, новыми целями государственной программы обозначено обеспечение транспортной, социальной и иной инфраструктурой населения полуострова на уровне 2,5 млн человек к 2025 году. Также, в соответствии с документов, объём инвестиций в основной капитал к 2025 году должен достичь 142,9 тыс. руб. на душу населения, а уровень безработицы — сократиться до 4,9%.

Новая госпрограмма также предусматривает меры, направленные на работу свободных экономических зон в Крыму и Севастополе. Удельные капитальные вложения участников СЭЗ прогнозируются на уровне 71,4 млн руб. в расчете на одного резидента к 2025 году.

Документ учитывает предложения по перераспределению средств федерального бюджета с 2024 года на 2022−2023 годы на строительство объектов дорожного и коммунального хозяйства: на данный момент завершено уже 482 объекта действующей госпрограммы. В рамках новой госпрограммы продолжится работа по модернизации транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, решение проблемы дефицита воды.