Казань, , 14:18 — REGNUM В Татарии из-за распространения штамма «Омикрон» готовятся к увеличению заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева во время прямого эфира в Instagram.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Ждем практически четырехкратного увеличения, связанного с тем, что «Омикрон» заходит в регионы Российской Федерации. В Татарстане на сегодняшний день нет случаев «Омикрона», но это, наверное, дело времени», — добавила она.

Жителей республики призывают привиться повторно, профилактика нового штамма не отличается от всех предыдущих (фильтры на входе и масочный режим). В настоящее время в Татарии полностью привили 57,65% населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пока нельзя сказать, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, понадобится ли локдаун или введение нерабочих дней в случае наступления новой волны коронавируса.

Читайте также: Песков ожидает высоких цифр заболеваемости из-за штамма «Омикрон»

Читайте также: В Татарии выявили 102 новых случая заражения коронавирусом