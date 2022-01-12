Хартум, 12 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Комитеты сопротивления Судана объявили о проведении в четверг, 13 января, масштабной акции «против военной диктатуры, захватившей власть в стране». Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По данным журналистов, тысячи сторонников оппозиции стягиваются в Хартум со всей страны, для участия в демонстрации. Оппозиционеры требуют от военных отказаться от власти и передать свои полномочия избранным властям страны.

«Мы говорим Военному совету, что мы — улица, которая решает свою судьбу, и что ваша репрессивная машина не могла и не сможет определять, когда и куда мы выйдем», — отметили в комитете сопротивления.

В преддверии протестов, суданские военные предпринимают дополнительные меры безопасности. К президентскому дворцу в Хартуме стянуты армейские подразделения, а также военная и полицейская техника.