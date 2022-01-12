Париж, 12 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Мужчина был взят под стражу в среду, 12 января, в рамках расследования убийства, произошедшего в коммуне Шевалин во Франции девять лет назад, сообщает Le Figaro.

Дорога

Личность задержанного на данный момент не разглашается, поскольку необходимо провести дополнительные проверки.

Напомним, убийство трех членов французской семьи на лесной дороге в коммуне Шевалин, произошедшее в сентябре 2012 года, остается загадкой.