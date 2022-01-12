Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Торжественное открытие нового многопрофильного медицинского центра «Мать и дитя», построенного специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России, прошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Высокотехнологичный медицинский центр был построен военными строителями в рекордные 119 дней. Площадь госпиталя составляет более 9 тыс. квадратных метров», — уточнили в пресс-служба военного ведомства.

Пациенты нового многопрофильного медцентра смогут получить помощь акушера-гинеколога, педиатра, уролога, невролога, кардиолога, пройти эндоскопию, лучевую и лабораторную диагностику. Стационар рассчитан на 100 коек, в том числе 12 реанимационных. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода.

В торжественном открытии клиники приняли участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» академик РАН Марк Курцер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге открыли частный коронавирусный госпиталь «MD Лахта» на 150 коек.

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