Таллин, 12 января 2022, 14:10 — REGNUM Счет по потребление электричества в декабре 2021 года составил для главной больницы крупнейшего острова Эстонии Сааремаа 40 000 евро. Об этом сообщило островное издание Saarte Hааl.

Деньги на электричество
Деньги на электричество
Pxhere.com

Отмечается, что ранее счета больницы в Курессааре, выбравшей биржевой пакет, за этот период составляли примерно 15 000 евро.

«Абсолютно ненормальная ситуация. У нас создана какая-то искусственная биржа, где государственные фирмы попросту взвинчивают цены», — так прокомментировал ситуацию председатель правления Курессаареской больницы Мярт Кылли.

По его словам, в отличие от рядовых потребителей, больница не может просто так сократить расходы: «В здании центральное отопление, но вся деятельность больницы, все технологии — на электричестве. Если так и дальше пойдет, будем вынуждены оплачивать счета за счет развития, например, придется отложить покупку необходимой аппаратуры».

О рекордных счетах за электричество сообщают практически все частные, общественные и государственные учреждения республики.