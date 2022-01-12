Таллин, 12 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Счет по потребление электричества в декабре 2021 года составил для главной больницы крупнейшего острова Эстонии Сааремаа 40 000 евро. Об этом сообщило островное издание Saarte Hааl.

Pxhere.com Деньги на электричество

Отмечается, что ранее счета больницы в Курессааре, выбравшей биржевой пакет, за этот период составляли примерно 15 000 евро.

«Абсолютно ненормальная ситуация. У нас создана какая-то искусственная биржа, где государственные фирмы попросту взвинчивают цены», — так прокомментировал ситуацию председатель правления Курессаареской больницы Мярт Кылли.

По его словам, в отличие от рядовых потребителей, больница не может просто так сократить расходы: «В здании центральное отопление, но вся деятельность больницы, все технологии — на электричестве. Если так и дальше пойдет, будем вынуждены оплачивать счета за счет развития, например, придется отложить покупку необходимой аппаратуры».

О рекордных счетах за электричество сообщают практически все частные, общественные и государственные учреждения республики.