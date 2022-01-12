Екатеринбург, 12 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Лучший бомбардир Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в текущем сезоне Александр Юшин перешёл в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург — Арена

26-летний футболист будет выступать за «Урал» под седьмым номером. Детали его соглашения с клубом не разглашаются.

Юшин является лидером в споре бомбардиров ФНЛ. Он сыграл за нижнекамский «Нефтехимик» 25 матчей и забил 18 голов.